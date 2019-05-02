Психологи США: Залог счастья – это отсутствие ожидания любых перемен

Специалисты заинтересовались, кто из граждан чувствуют себя более счастливыми. Для них ответ был удивительным. Для россиян, видимо, не очень.

Психологи США, работающие в Университете Лос-Анджелеса, провели специальное исследование. В итоге, оказалось, что залог счастья – это отсутствие ожидания любых перемен. Как к худшему, так и к лучшему.

Следовательно, человек становится боле счастливым, если не ожидает перемен в своём будущем. Чтобы прийти к такому выводу, был проведён опрос большого количества респондентов 10 лет тому назад. Сейчас его повторили, и сравнили информацию.

Психологи старались узнать о переменах, ожидаемых участниками опроса в своей жизни. Можно было обходиться без конкретики и просто ответить «к лучшему», «к худшему» или «никаких».

Так вот «текущий уровень счастья» оказался выше у тех, кто не ждал никаких перемен. Таким образом, самые счастливые люди в США и, видимо, не только там, те, которые с одной стороны не питают никакой надежды на то, что их жизненная ситуация улучшится. В то же время они не опасаются и неожиданных неприятностей.

Психологи США пришли к заключению, что, если у человека отсутствуют надежды и опасения, он более рационально подходит к собственному здоровью, создаёт материальные накопления и строит выполнимые планы на будущее.

Чем более люди уверены, что со временем они будут оставаться всё теми же, тем более они удовлетворены своей жизнью.

Сейчас та же группа учёных собирается выяснить, почему часть респондентов не сомневается в стабильности своей жизни, а вот другая ожидает позитивных или негативных изменений.