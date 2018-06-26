Ученые: в 4 года дети не умеют использовать эпизодическую память

Дети в четыре года не способны использовать так называемую эпизодическую память для решения поставленной задачи – к такому выводу пришли шотландские психологи в результате специального исследования.

Ученые из Сент-Эндрюсского университета отобрали для проведения исследований более 200 детишек в возрасте от 3 до 7 лет. С ними проводили тесты с кубиками, головоломками и другими предметами. Самым показательным оказался эксперимент с цветными коробками, которые открывались монетками тех же цветов.

Сначала ребятам показывали коробки и монеты и обучали принципу их взаимодействия. Потом детей уводили в другую комнату на 10 минут, одну из коробок убирали, а затем предлагали детям выбрать монетку, чтобы ее открыть. Кроме того, у детишек узнавали, помнят ли они, коробку какого цвета унесли.

В результате выяснилось, что правильно выбирать монетку в более чем половине случаев начинают лишь дети старше 5 лет. Четырехлетки справлялись с заданием лишь в 32% случаев. В большинстве случаев, говорят исследователи, они могли вспомнить цвет коробки, но не помнили принципа, по которому нужно выбирать монетку.

Ученые пришли к выводу, что в 4 года дети не могут использовать эпизодическую память, чтобы решить поставленную задачу. Они собираются продолжить исследования и выяснить причины этого явления.