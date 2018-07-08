Ученые: двухлетние дети уже заботятся о своей репутации

Эксперименты психологов показали, что даже двухлетние малыши склонны строить свое поведение в зависимости от реакции окружающих.

Как пишет журнал Developmental Psycholog, в университете Эмори в США психологи наблюдали за группой из 144 детишек возрастом от года до двух. Малышам показывали игрушки с кнопкой на пульте, а затем демонстрировали позитивные либо негативные эмоции на нажатие кнопки. Потом взрослые отворачивались или читали книгу, оставляя детей «без присмотра».

В результате выяснилось, что крохи гораздо чаще нажимали на «плохую» кнопку пульта, когда их якобы никто не видит. А вот рядом с другими людьми они вели себя гораздо послушнее и «правильнее».

Психологи говорят, что эти эксперименты помогут лучше понять процесс социализации человека. Кроме того, они уверены, что беспокойство о мнении окружающих относится к фундаментальным чертам человека как вида. А страх перед публичными выступлениями обгоняет по «популярности» многие другие фобии.