Учёные подробно изучили изменение эмоций у человека

Психологи из Британского университета Фрейзер Смит (Fraser Smith) и Стефани Россит (Stephanie Rossit) провели исследование по изучению распознавания эмоций периферийным зрением. Такое видения мира отличается от основного – центрального, то есть проходит за его пределами.

Как известно, эмоции и их распознавание является важной составляющей биологической и социальной сущности человека. Человек с раннего детства приобретает навык определения эмоций в ходе взаимодействия со сверстниками и людьми старшего возраста.

В данном эксперименте подробно выясняли, как меняется восприятие эмоций на человеческом лице, приняли участие 14 человек в возрасте от 19 до 26 лет. Им показывали черно-белую фотографию лица, которое выражало одну из шести базовых эмоций: радость, грусть, отвращение, страх, удивление и злость, а также с нейтральным выражением лица. Изображения показывали как в центре поля зрения, так и на периферии слева и справа — на 15 и 30 градусов от центра. Участникам во время теста периферийного зрения фото показывали быстро и просили смотреть на фиксационный крестик.

Чтобы получить результаты британские психологи использовали специальный индекс (sensitivity measure d’) и дисперсионный анализ, которые показали, что определение и распознавание эмоций периферийным зрением не такое эффективное, как центральное. Настоящей работой, данные которой опубликованы в журнале PLOS One, учёные определили, что положительные эмоции определяются периферийным зрением лучше, чем негативные.