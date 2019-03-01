Ученые: Белым людям намного труднее определить эмоции темнокожих

Ученые провели ряд исследований, которые показали, что белокожие люди испытывают трудности при узнавании эмоций у темнокожих.

Международная группа ученые провели несколько исследований, чтобы узнать, как люди различных рас реагируют на определение эмоций на лицах других представителей. Всего специалисты провели шесть экспериментов, в которых участвовало больше 400 добровольцев. Во время исследования всем участникам показывали снимки с улыбающимися людьми, а после спрашивали, была улыбка искренней или нет. Результаты экспериментов показали, что белым людям труднее определить эмоции темнокожих.

Однако в противоположной ситуации такого затруднения не существует, то есть темнокожим намного легче в данной ситуации. Ученые предположили, что такие результаты связаны с тем, что белокожие люди во время эксперимента не смотрели в глаза темнокожим оппонентам, так как считали их отличными от них. Исследователи говорят, что именно по глазам люди определяют главные характеристики человека, а также по ним определяется первое впечатление о человеке.