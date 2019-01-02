Наши лица не всегда показывают наши истинные эмоции

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли на базе данных длительных исследований сделали вывод, что эмоциональный интеллект и распознавание основывается главным образом на умении читать выражения счастья, печали, гнева, страха, удивления, отвращения, презрения и других позитивных и негативных настроений и чувств.

Исследователи размыли лица и тела актеров в десятках приглушенных клипов из голливудских фильмов и домашних видео. Несмотря на виртуальную невидимость персонажей, сотни участников исследования смогли точно прочитать эмоции, изучив фон и то, как они взаимодействовали со своим окружением.

Модель аффективного отслеживания, которую психологи создали для исследования, позволяет им отслеживать, как люди оценивают мгновенные эмоции персонажей при просмотре видео.

Такой метод способен собирать большие объемы данных за короткое время в конечном итоге может быть использован для оценки того, как люди с такими расстройствами, как аутизм и шизофрения, читают эмоции в режиме реального времени, и как это помогает с их диагнозами.

У некоторых людей могут быть недостатки в распознавании мимики, но они могут распознавать эмоции из контекста.

Кроме того, полученные результаты, основанные на статистическом анализе собранных оценок, могут послужить основой для разработки технологии распознавания лиц.

В ходе исследования психологи проверили способности распознавания эмоций почти 400 молодых взрослых. Визуальные стимулы, которые они использовали, были видеоклипами из различных голливудских фильмов, а также документальными фильмами и домашними видео, которые показывали эмоциональные реакции в более естественных условиях.

Участники исследования вышли в интернет, чтобы посмотреть и оценить видеоклипы. Над видео была наложена рейтинговая сетка, чтобы исследователи могли отслеживать курсор каждого участника исследования, когда он перемещается по экрану, обрабатывая визуальную информацию и оценивая эмоции от момента к моменту.

В первом из трех экспериментов 33 участника рассмотрели взаимодействия в роликах между двумя персонажами, один из которых был размытым, и оценили воспринимаемые эмоции размытого персонажа. Результаты показали, что участники исследования сделали вывод о том, как чувствует себя невидимый персонаж, основываясь не только на их межличностных взаимодействиях, но и на том, что происходит на заднем плане.

Затем примерно 200 участников исследования просмотрели видеоклипы, демонстрирующие взаимодействие в трех различных условиях: в одном все было видно, в другом персонажи были размыты, а в другом контекст был размыт. Результаты показали, что контекст также важен для расшифровки эмоций, как и распознавание лиц.

В заключительном эксперименте 75 участников исследования просмотрели домашние и документальные видеоролики, чтобы исследователи могли сравнить распознавание эмоций в более натуралистических условиях. Опять же, контекст был столь же важен для вывода эмоций персонажей, как и их мимика и жесты.

В целом результаты показывают, что контекст не только достаточен для восприятия эмоций, но и необходим. Выражение лица недостаточно для восприятия эмоций.