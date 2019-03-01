Психологи рассказали, как меняется чувствительность к эмоциям на протяжении всей жизни

Исследователи провели эксперимент для более глубокого понимания различий в обработке эмоций.

Для исследования специалисты создали цифровой тест эмоциональной чувствительности. В эксперименте приняли участие почти 10 000 мужчин и женщин в возрасте от 10 до 85 лет. Тест позволил исследователям измерить, насколько каждый человек был способен обнаружить тонкие различия в сигналах страха, гнева и счастья, выраженных на лице.

Тест также выявил, как люди в разных возрастных группах проявляли изменения в своей чувствительности к лицевым эмоциям.

Участникам показывали изображения людей, нужно было определить эмоцию на лице. По мнению исследователей, новый метод тестирования помог улучшить точность результатов для декодирования лицевых сигналов.

Из исследований и из жизни известно, что повседневный опыт подростка отличается от человека среднего возраста или пожилого, но специалисты хотели понять, как переживания могут быть связаны с различиями в понимании основных эмоций. Документ вырос из знания о существовании этих различий и желания сравнить эти различия по категориям эмоций. Исследователи подробно описали, как развивается эмоциональная чувствительность в подростковом возрасте.

Чувствительность к сигналам гнева резко увеличивается в раннем и среднем подростковом возрасте. Именно в этом возрасте молодые люди наиболее приспособлены к таким формам социальной угрозы, как запугивание. Нормальное развитие чувствительности к гневу может способствовать некоторым проблемам, возникающим на этом этапе развития.

С другой стороны, исследование показало, что чувствительность к мимическим сигналам страха и гнева уменьшается с возрастом, но способность обнаруживать сигналы счастья остается прежней. Хорошо известно, что в целом наблюдается возрастное снижение способности расшифровывать сигналы эмоций, но, по словам ученых, видно очень небольшое снижение способности обнаруживать различия в счастье.

Что примечательно, так это то, что заметно снижение многих визуальных способностей восприятия по мере старения, но нет снижения восприятия счастья.

Эти результаты хорошо согласуются с другими исследованиями, показывающими, что пожилые люди, как правило, имеют больше положительных эмоций и позитивного мировоззрения.

Теперь исследователи продолжают работу, расширяя границы. Они исследуют, как эмоциональная чувствительность связана с различиями в аспектах психического здоровья, таких как тревога. Команда также изучает, как чувствительность к сигналам гнева и счастья может быть связана с развитием более плохого психического здоровья, например, после травмы.