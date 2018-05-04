Ученые: занятия музыкой помогут детям изучать языки

Обучая детей музыке, родители повышают их восприимчивость к обучению языкам. К такому выводу пришла в результате исследований группа ученых из Массачусетского технологического института.

В ходе исследований более 70 китайских детишек в возрасте 4 – 5 лет разбили на группы с разной программой обучения. В одной малышей учили играть на фортепиано, в другой – проводили занятия по внеклассному чтению, а в третьей оставили стандартный набор дисциплин. После полугода таких занятий детей протестировали, в том числе сняли энцефалограмму мозга. В результате ученые установили, что у «музыкальных» деток значительно улучшилось распознавание слов и слогов.

Исследователи заявили, что однозначно говорить о связи музыки с развитием языковых навыков у детей они не готовы. Однако польза от музыкальных занятий несомненно есть. Поэтому ученые посоветовали включать музыкальные уроки в программу подготовки детишек к школе, чтобы облегчить им учебу в будущем.