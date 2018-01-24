К ожирению склонны дети, которые недостаточно спят. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты из Университета штата Вирджиния провели исследование среди детей. Главной целью стало выявление взаимосвязи режима сна и склонности к ожирению.

Для экспериментальных работ в этой области была привлечена группа детей из 120 человек. Их средний возраст составлял восемь лет. Ученые проанализировали пристрастия в еде, а также характеристики сна.

Результаты показали, что дети, страдающие от нехватки сна, оказываются более склонны к ожирению. Их индекс массы тела выше, нежели у детей, не имеющих проблем со сном.

Исследование возглавлял профессор Бернард Фуеммелер. Он заявил, что полученные данные очень важны. Это связано с тем, что ожирение связано с раковыми заболеваниями. Поэтому эксперт считает, что «профилактика ожирения у детей - профилактика рака».