Ученные: виновник ожирения найден в кишечнике

По результатам исследования люди, злоупотребляющие вредной пищей, больше склонны к ожирению. Это доказано ученным из Чикагского Университета.

Ожирение стало настоящей проблемой XXI века, и неудивительно, что эту проблему начали изучать довольно пристально. Развитие ожирения происходит по причине разницы между поглощением и затратами энергии в организме. Один из самых больших провокаторов ожирения жирная пища.

Исследователи Чикагского Университета во главе с профессором Юджин Чанг выяснили, что в ЖКТ людей, употребляющих много жирной пищи, находятся особые микроорганизмы, которые абсорбируют жир, при этом ускоряя его отложение. Ученые провели ряд экспериментов на лабораторных мышах. Они были разделены на две группы. При этом одной из них очистили микрофлору кишечника, а другой заселили его бактериями.

По результатам исследования было выявлено, что первая группа почти не набрала излишний вес, а в свою очередь вторая, употреблявшая значительное количество вредной пищи набрала вес достаточно быстро. Из этого было выявлено, что кишечник мышей без микрофлоры плохо переваривает жирную еду. А виною всему бактерия Clostridiaceae, потому что эфективно впитывает жиры. На сегодняшний день силы экспертов направлены на выявление механизмов по борьбе с бактериями и создание «лекарства от ожирения».