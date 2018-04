Психологи выяснили, почему люди переплачивают за еду

Оказывается, люди склонны переплачивать за еду, которая им нравится. Именно к такому выводу пришли американские психологи в результате эксперимента.

Команда психологов из Нью-Йоркского университета (США), которой руководил Пол Глимчер, провела эксперимент. За его основу было взято отношение человека к еде. Исследование проходило в следующей форме: 44 участника эксперимента не ели за 4 часа до его начала, после им предложили выбрать лакомство (газировка, чипсы или шоколад) и оценить его по двум критериям – желание и стоимость.

Как выяснили западные специалисты, человек, который проголодался и хочет съесть «вкусняшку», готов переплатить несколько раз (в среднем на 35% выше начальной стоимости), чтобы получить ее. Также ученые подчеркнули, что данный эксперимент касается не только еды, но и всего, что человек может приобрести за деньги.

Стоит добавить, что эксперимент и его результаты были изложены в научной работе и опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.