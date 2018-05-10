Названа основная причина распространения онкозаболеваний

Человек и его жизнедеятельность – вот главная причина распространения онкологических заболеваний на планете. К такому выводу пришли исследователи из университета штата Аризона.

Свои выводы команда ученых опубликовала в научном издании Nature Ecology & Evolution. Среди главных факторов, ответственных за рост числа заболеваний раком, они назвали загрязнение земель пестицидами, негативное влияние химикатов на атмосферу планеты и ее водные бассейны, радиационные излучения ядерных установок, загрязнение пластиком.

Кроме того, существуют и другие негативные факторы, которые на первый взгляд могут показаться безобидными. Например, говорят ученые, нужно учитывать так называемое световое загрязнение – оно негативно влияет на циркадные ритмы организма и таким образом сбивает его гормональную настройку. А это может стать причиной сбоя в процессе деления клеток и появления злокачественных образований.

В своей публикации аризонские исследователи назвали человека онкогенным фактором на планете. Ведь от жизнедеятельности homo sapience уже страдают другие виды живых существ. Раковая патология выявлена у всех изученных диких видов. Исключением не стали даже голые землекопы – существа, которые раньше считались невосприимчивыми к раку. Правда, достоверно оценить вред, который человечество наносит всему живому на планете, затруднительно, ведь оценка уровня заболеваемости в разных популяциях ранее не проводилась.