Российские химики придумали, как превратить дыхание космонавтов в воду

Московский НИИХиммаш работает над созданием установки, которая не только эффективно очистит воздух на МКС, но и поможет обеспечить водой будущие долгие космические экспедиции.

Сейчас российский сегмент станции обслуживают установки «Воздух». Они захватывают углекислый газ с помощью специального сорбента, а затем выбрасывают за пределы станции. Однако доставка вещества-реагента на станцию обходится чрезвычайно дорого. Загрузить установки полностью не получается, а растений, которые бы осуществляли газообмен, на МКС нет. Но повышение концентрации углекислого газа в закрытом помещении станции чревато ухудшением здоровья экипажа: возможны головные боли, слабость, потеря концентрации. С другой стороны, проблема обеспечения космических экипажей водой тоже остается актуальной.

Поэтому в НИИХиммаш работают над новой системой очистки воздуха, которая позволит решить проблему комплексно. Принципом ее работы станет разложение углекислоты на воду и метан. Таким образом, новинка сможет обеспечить правильный, комфортный уровень углекислоты в воздухе станции, и обеспечит команду дополнительным запасом воды.

Для работы новой системы очистки понадобится водород, говорят ученые. Доставлять его на орбиту гораздо проще и к тому же дешевле.

Справка. НИИХиммаш (Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения) является ведущим профильным институтом, который разрабатывает и создает системы жизнеобеспечения для экипажей космических аппаратов.