Давно известны положительные способности комнатных растений, но недавние исследования показали неоднозначный результат.

Благодаря новым данным ученые поведали, при каких условиях растения могут очищать воздух от вредных веществ. Еще в 1980-х американские эксперты проводили исследования с использованием 30 комнатных растений. В ходе эксперимента стало известно, что растения на 90% способны очистить воздух от некоторых вредных веществ – бензола, формальдегида, трихлорэтана и аммиака. Однако эксперимент проходил в закрытом помещении, и в расчет бралось одно растение на девять квадратных метров. В данных условиях природные фильтры растений показали превосходные результаты.

Однако некоторые ученые не согласились с данными результатами. Дело в том, что в реальности растения не имеют однозначных условий, поэтому исследование решили провести повторно. Итоги эксперимента показали, что эффективность растений не всегда одинаковы, что зависит от химического состава воздуха, который постоянно изменяется. Отметим, что некоторые специалисты считают комнатные растения лучшими очистителями воздуха и рекомендуют их брать даже в космос. Сейчас эксперты работают над созданием генномодифицированными растениями, у которых способность очищать воздух будет значительно увеличенной.