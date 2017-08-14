Ученые признали глупость одной из главных угроз человечеству

По мнению ученых, человеческая глупость выходит в лидеры возможных причин вымирания человечества. Уже сейчас ее ставят вровень с космической катастрофой и нарушением углеродного обмена планеты.
По свидетельствам антропологов, за последние 20 тысяч лет человеческий мозг «усох» на 5-10% и похоже, что тенденция к уменьшению объемов живого компьютера сохраняется. Дело в том, говорят ученые, что на развитии мозга негативно сказывается научный прогресс. Люди все больше концентрируются на какой-либо одной отрасли знаний, необходимой для работы. При этом «лишние» знания отсекаются, оставляя без работы целые участки коры. А ведь для формирования новых нейронных связей мозгу постоянно необходима нагрузка, «тренировка». Негативно сказывается на мозге огромное количество умных приборов, развитие робототехники и прочие блага технократической цивилизации.
Кроме того, серьезную опасность для человечества представляет и нарушение углеродного обмена. Миллиарды лет углекислый газ связывается минералами в горных породах. Со временем породы опускаются в мантию, а потом во время вулканических извержений углекислота снова выделяется и возвращается в атмосферу. Но светимость нашего Солнца растет вот уже несколько миллиардов лет, соответственно процесс связывания углекислого газа ускоряется. А его дефицит способен вызвать гибель растений, а затем и животного мира планеты. Правда, ученые говорят, что произойти это может примерно через 1,3 миллиарда лет. И в случае, если человечество так ничего и не предпримет по этому поводу.
Еще одна угроза, которую выделили ученые, - космическая, в лучших традициях голливудских апокалипсисов. Примерно в то же время, когда могут вымереть земные растения, то есть через 1,3 миллиарда лет, в Солнечную систему ворвется другая звезда – Глизе 710. Ее появление, говорят астрономы, внесет полный хаос в движение малых планет, комет и других относительно небольших небесных тел. В таком случае Земле будет угрожать плотный обстрел крупными астероидами, который окажется намного страшнее атомной войны и покончит как минимум со всеми крупными животными.
Впрочем, ученые мужи оставляют человечеству шанс благополучно избежать всех этих опасностей будущего. Просто браться за работу по своему спасению людям стоит уже сейчас.
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