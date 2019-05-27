Эксперты выяснили, что люди начали массово глупеть

Зафиксировано катастрофическое снижение IQ человечества.

Американские эксперты, проведя исследование, пришли к выводу, что за последние 50 лет люди начали массово глупеть. Выяснилось, что человечество теряет IQ. Ученые говорят, что человеческий мозг устроен так, что пред тем как приступить к обработке информации, он ее поучает. Из этого следует, чем больше человек читает книг, тем больше он занимается мыслительным процессом. Из-за этого не стоит заменять книги социальными сетями или просмотром телевидения, рекомендуют специалисты. Также ученые пришли к выводу, что у человека, которые редко читает, намного чаще развивается болезнь Альцгеймера, а также разные психические расстройства. Недавнее исследование доказало, что просмотр развлекательных программ является бесполезным занятием.

Участники эксперимента должны были пройти тест, который покажет их общий уровень знаний. После этого эксперты показали добровольцам реалити-шоу. Результаты показали, что программа мешает людям думать. Дело в то, что во время просмотра люди расслаблялись, что приводило к уменьшению работоспособности мозга. Именно это и приводит к тому, что люди массово глупеют.