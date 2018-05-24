«Росатом» разрабатывает долговечную тритиевую батарейку для космических аппаратов

Следуя программе импортозамещения, «Росамтом» в течение двух лет изготовит тритиевую батарейку, которая сможет служить до 15 лет. Новому элементу питания пророчат успешное космическое будущее.

Непосредственно разработкой бета-вольтаической батареи занимается Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара, который входит в структуру «Роскосмоса». В институте рассказали, что основой их разработки будет изотоп трития. Он вырабатывается в ядерных реакторах, а потому относительно дешев.

Ученые говорят, что выбор изотопа обусловлен его основными свойствами. Дело в том, что излучение трития достаточно мягкое и не нарушит структуру полупроводников, к тому же изотоп имеет достаточно большой период полураспада, что позволит использовать элемент питания на его основе примерно 15 лет.

Применять новые батарейки собираются в космических летательных аппаратах, в частности, в микроэлектронных и микроэлектромеханических системах, которые нуждаются в бесперебойном снабжении электричеством долгие годы. Как сообщил директор одного из отделений института Алексей Лизунов, разработчики собираются не просто создать аналог зарубежных источников питания, но и превзойти эти элементы питания по многим характеристикам.