Ученые: направленный звук может «убить» любой компьютер в считанные секунды

45 секунд – столько потребовалось воздействовать на жесткие диски компьютеров направленными звуковыми волнами, чтобы привести к необратимым повреждениям механизмов и файлов ПК. Ученые утверждают, что практические любой современный компьютер подвержен подобному воздействию и может быть выведен из строя в считанные секунды.

Группа кибернетиков из Чжэдзянского университета и университета Мичигана провела эксперименты, воздействуя на компьютеры звуковыми волнами 115 и 117 децибел (соответствует силе звука на рок-концерте или реву автомобильного клаксона с расстояния в метр) и частотой 5 кГЦ. При этом, отмечают специалисты, никакое специальное оборудование не требуется – достаточно обычных колонок, даже компьютерных. Такое воздействие приводило к потере всех данных винчестера, а также аварийному закрытию всех программ и физическому повреждению жесткого диска. В ходе экспериментов ученые выявили несколько более стойких машин, «выживших» дольше 45 секунд, однако они все равно повреждались через 4 минуты. При этом в опытах использовались как стационарные компьютеры, так и ноутбуки с различными операционными системами, так что смена оборудования не спасет от акустической атаки, говорят специалисты.

В результате проведенных тестов ученые выработали рекомендации для производителей, которые должны помочь справиться с возможной гиперзвуковой атакой хакеров в будущем.