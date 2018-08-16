Ученые рассказали, чем полезно молоко на завтрак

Молоко в любой своей форме станет отличным завтраком для тех, кто хочет похудеть и дольше оставаться здоровым. К такому выводу пришли канадские исследователи из Гуэлфского университета.

Как пишет Journal of Dairy Science, в ходе экспериментов группа ученых во главе с Дугласом Гоффом пришли к выводу, что человеку очень важно съедать на завтрак молочные белки – казеин и сывороточный белок, которые в изобилии содержатся в молоке. В ходе экспериментов группу из 32 добровольцев разделили на подгруппы. Часть получала на завтрак хлопья и 250 грамм молока с разным содержанием белков. А одна из групп получала вместо натурального продукта воду с растворенным заменителем молока, в котором белка практически не было. На обед все участники эксперимента получали пиццу и съедали ее столько, сколько хотелось. В течение дня у них несколько раз брали анализы, чтобы установить, насколько добровольцы сыты, и каков уровень сахара в их крови.

Эксперименты показали, что натуральное молоко снижает уровень глюкозы и замедляет процесс переваривания пищи таким образом, что к обеду выпивший его человек остается более сытым, чем тот, кто пил заменитель. При этом, чем больше белков в молоке, тем сильнее выражен эффект, говорят ученые.

Канадские исследователи убеждены, что начинать свой день с молока крайне полезно. Особенно этот продукт пригодится тем, кто борется с метаболическими нарушениями - например, сахарным диабетом 2 типа и ожирением.