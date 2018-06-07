Ученые объяснили, зачем нужно завтракать перед тренировкой

Здоровый завтрак перед тренировкой не только поможет активнее заниматься, но и отрегулирует обмен веществ после физической нагрузки. К такому выводу пришли ученые из Великобритании в ходе последних тестов, пишет журнал American Journal of Physiology.

Исследователи из университета Бата под руководством Хавьера Гонсалеса решили выяснить, чем может помочь ранний прием пищи людям, которые ведут активный образ жизни и регулярно занимаются спортом. Группе из 12 добровольцев в случайном порядке раз в неделю назначали экспериментальный «распорядок дня». Одни завтракали, а потом отдыхали три часа; другие после завтрака отдыхали два часа и час тренировались; третьи не ели с утра, отдыхали два часа, а потом отправлялись на тренировку. При этом в качестве первой утренней еды добровольцы получали молочную кашу.

После нагрузки участники эксперимента сдавали тесты на уровень гликогена в мышечных тканях (так в организме хранится глюкоза) и сахара крови, и другие анализы. В результате выяснилось, что у тех, кто позавтракал, нагрузка во время тренировки заставляет организм активнее расщеплять гликоген и больше снижает уровень глюкозы в крови. Кроме того, ускоренный углеводный обмен продолжается в организме минимум в течение двух часов после окончания тренировки.

Результаты этих исследований, уверены ученые, помогут медикам лучше справляться с многими заболеваниями, связанными с нарушением обмена – диабетом 2 типа, ожирением, сердечно-сосудистыми нарушениями. Эксперты собираются продолжить свои исследования, чтобы понять, насколько долговременным остается эффект съеденного утром завтрака на суточный метаболизм организма.