Ученые: томатный сок продлит молодость и поможет уберечься от рака

Стакан томатного сока из пакета по некоторым показателям полезнее, чем салат из свежих помидоров. Такой вывод следует из результатов исследования пищевых свойств томатного сока, который провели Центр питания и биотехнологий совместно с Российским союзом производителей соков.

Как выяснили эксперты, магазинный сок значительно превосходит свежий помидор и томатный фрэш по содержанию ликопина – вещества, благотворно влияющего на сердечнососудистую систему и помогающего предупредить рак. Причем количество ликопина в продукте увеличивается при его термической обработке, говорят ученые. Один стакан сока полностью покрывает суточную потребность организма в ликопине.

Кроме того, восстановленный сок, который и поставляют потребителю в упаковке, содержит самое большое количество пектинов и пищевых волокон. А они, как известно, незаменимы для профилактики рака кишечника. Исследования показали, что один стакан томатного сока способен дать потребителю 8% от суточной нормы пищевых волокон.

Помимо ликопина и пектинов, восстановленный сок и фрэш содержат равное количество трех десятков микроэлементов и витаминов, в том числе А, E, C, а также железа, калия, кальция, каратиноидов и других полезных веществ.

В ходе исследований специалисты изучили 70 образцов томатных соков промышленного изготовления, 10 образцов напитка прямого отжима, а также почти два десятка томатов разных сортов.