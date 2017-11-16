NASA изучит земные вулканы, чтобы найти инопланетян

NASA планирует снарядить экспедицию на действующий вулкан, чтобы потом облегчить поиски инопланетян в пределах Солнечной системы.

СМИ сообщают, что специалисты агентства собираются изучать микроорганизмы, которые обитают в жерлах вулканов. Так ученые хотят понять, как живые формы могут обитать в сухих дальних уголках солнечной системы, и как они могли попасть на Землю. На основе полученных данных в NASA планируют создать роботизированные космические устройства для поисков инопланетных форм жизни. Правда, при условии, что на этот проект найдется финансирование.

Пока что известно, что в августе этого года специалисты NASA отправятся на Гавайи изучать действующий вулкан Лоихи. Он расположен на высоте более 900 метров над уровнем моря. Ученые планируют подробно исследовать его камни и обитающие на них бактерии. Эта работа станет частью экспедиции Subsea, во время которой планируется исследовать подводные вулканы Земли.