Ученые: В водах спутника Сатурна может существовать жизнь

Для поисков внеземных форм жизни ученые собираются исследовать водное пространство Титана, крупнейшего спутника Сатурна.

До недавнего времени считалось, что Земля – единственная планета в Солнечной системе с жидкой водой. Теперь исследователи понимают, что это не так, ведь последние миссии NASA обнаружили другие данные. Так, ученые займутся изучением водных территорий Титана.

По мнению ученых, в водах спутника Сатурна может существовать жизнь. В настоящее время NASA запустило свою программу исследования мировой группы океанов «Мир океана», надеясь обнаружить чужеродную жизнь в воде. Предполагается, что на Титане могла зародиться странная форма жизни на основе метана, которого на небесном теле очень много. Доктор Аманда Хендрикс уверена, что данный проект – лучшая возможность найти новых живых существ. Предполагается найти простейшие формы жизни, ведь в недрах Титана есть океан, а также жидкие углеводородные озера на поверхности.



