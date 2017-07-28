Ученые объяснили, почему не стоит спешить избавляться от морщин

Ученые из института Майами и Западного университета пришли к выводу, что тем, кто хотел бы наладить хорошие отношения с окружающими, не следует спешить избавляться от морщин. Исследования показали, что люди с морщинками вокруг глаз выглядят гораздо более искренними, чем обладатели «гладких» лиц.

Группа специалистов изучала восприятие отдельных типов людей в обществе. Они предложили группе добровольцев выбрать из серии фотографий портреты людей, которые кажутся им наиболее искренними. В результате оказалось, что ощущение искренности и доверия у испытуемых вызвали именно люди с морщинками вокруг глаз. К доверию также присоединяется чувство симпатии, если человек с морщинистым лицом улыбается.

Таким образом, если раньше говорили о том, что эмоции оставляют следы на человеческих лицах, теперь ученые сделали вывод о прямой связи между характерными особенностями внешности и отношением к человеку других людей. Поэтому они советуют поменьше хмурить брови, чаще улыбаться и не спешить возвращать себе идеальное лицо с помощью косметологов.