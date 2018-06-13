Ученые: Смартфон разрушает отношения

Из-за смартфонов люди стали игнорировать «реальных» людей вокруг себя. Подтвердили эту гипотезу ученые из университета Аризоны и их коллеги из Университета штата Уэйн.

Как оказалось, современные мобильные телефоны вызывают, так называемое, восприятие повышенной связанности. Ведь раньше люди полагались на межличностные отношения, а с приходом технологий создалась имитация этих отношений, поскольку так намного проще и быстрее обмениваться информацией и устанавливать связи. То есть, человек начинает «хвататься» за свой смартфон всякий раз, кода ему нужно связаться с кем-то по той или иной причине, даже если это приводит к игнорированию людей, который находятся рядом с ним в этот момент.

Таким образом, у человека начинает возникать почти безумное желание «уткнуться» в свой телефон и прокручивать социальные сети и сообщения в любой момент, будь он хоть на приёме у врача, в постели ночью, на свидании с любимым человеком и во многих других случаях. Специалисты утверждают, что эта «зависимость» от смартфона может начать постепенно разрушать отношения между людьми. Притом ученые не обвиняют «в этом» технологии, а связывают с «эволюционным прогрессом».

Однако среди ученых и по сегодняшний день остаются сторонники того, что смартфоны – лишают людей основных эмоций и потихоньку доводят планету до «зомби – апокалипсиса».

Исследования были опубликованы в журнале Natural News.



