Ученые нашли источник излишней тяги к жирному и сладкому

Ученые из Йеля доказали, что любители жирной и сладкой пищи угождают не своему чреву, а слушают веления собственного мозга. Наш естественный компьютер «награждает» организм за лишние калории, считают исследователи.

Такие результаты в Йельском университете получили после проведения экспериментов с более чем двумя сотнями взрослых добровольцев. Им предлагалось оценить стоимость и калорийность различных блюд по фото. Одновременно с этим подопытным проводили процедуру МРТ, чтобы отследить реакцию организма. В результате ученые выяснили, что вид жирной калорийной пищи, а также богатых углеводами блюд вызывал возбуждение огромного количества нейронных цепей мозга, отвечающих к тому же за работу системы вознаграждения организма. То есть фактически все участники эксперимента готовы были больше покупать и потреблять именно «вредных» закусок и блюд, и даже больше платить за них, чем это нужно на самом деле.

Ученые считают причиной этого феномена тот факт, что люди относительно недавно по антропологическим меркам стали есть подобную пищу. Ведь наши предки ели только натуральные продукты. В результате мозг не успел приспособиться к тому, что пища, которая содержит нужные для него компоненты (например, углеводы), наносит вред другим системам и органам. При этом сигнал о «поощрении» подается мозгом на подсознательном уровне. Так что речь идет не столько об удовольствии, сколько о неосознанной потребности. Скорее всего, считают ученые, со временем мозг «осознает» вредность отдельной пищи. А пока человечеству придется бороться с ожирением, что называется, против собственной воли.