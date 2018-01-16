Ученые: людям с ослабленным иммунитетом опасно делать тату

Если иммунитет человека ослаблен болезнью или лекарствами, ему не стоит делать себе татуировки. В противном случае любитель нательной росписи рискует заработать хроническое воспаление мышечных тканей, лечение которого крайне трудно и длительно, говорят британские медики.

Группа исследователей под руководством Уильяма Уилсона описала в журнале BMJ Case Report результаты своих наблюдений за развитием заболевания и выздоровлением 31-летней женщины в Шотландии. Она перенесла операцию по трансплантации легких, после которой регулярно принимала препараты для подавления иммунитета. Через два года после операции пациентка решила сделать себе тату на ноге. А уже через неделю она обратилась к доктору с острыми болями в бедре и колене.

Никакие обезболивающие ей не помогали, поэтому женщину пришлось госпитализировать в ревматологическую клинику для обследования. Тогда и выяснилось, что частицы краски, которой делался рисунок, вместо того, чтобы остаться в коже, разнеслись по конечности и вызвали миопатию мышц – хроническое воспаление, которое вызывает слабость и боли. Пациентке был назначен длительный курс физиотерапии. В результате она смогла полностью избавиться от болей лишь спустя 3 года.

Исследователи говорят, что этот случай – не единичный. Пока что они не готовы объяснить механизм взаимодействия иммунной системы и компонентов татуировки, однако уверены, что связь между ними существует. И призывают любителей тату трезво оценивать риск, которому подвергается их организм ради приобретения нового украшения на коже.