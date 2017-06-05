После новейших исследований специалисты предостерегают делать татуировки

После новейших исследований специалисты из Университетов Бредфорда и Копенгагена предостерегают делать татуировки. Они могут привести к тяжелейшим заболеваниям.

Проведя ряд исследований, ученые сделали вывод, что татуировки опасны для здоровья. И дело не только в оборудовании мастеров или процессе нанесения рисунка. Причина тревоги – краски. Их состав зачастую опасен для жизни человека. В них могут входить вещества, провоцирующие онкологию или кожные заболевания. В красителе часто присутствуют такие вредные для организма металлы, как ртуть, кобальт, хром, свинец.

Наибольшую опасность представляют цветные краски. Специалисты подтвердили статистику, что после популяризации их использования, увеличился процент больных с кожными и дерматологическими заболеваниями.

Кроме того, краситель может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому ученые предостерегают людей делать татуировки. Или обращаться в специализированные клиники, где есть все документы и сертификаты.