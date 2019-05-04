Стало известно: Чем опасны татуировки?

За выяснение вопроса «тесно» взялись американские специалисты-дерматологи. Как оказалось, татуировки могут нанести вред человеческому организму, как во время их «нанесения» на кожу, так и впоследствии.

Не всегда боль и отек в месте татуировки в порядке вещей, ведь эти симптомы вполне могут означать начало воспалительного процесса. Ученые выяснили, что определённое количество людей страдает аллергией на чернила.

Это легко определить, поскольку место кожи, на которое наносится «рисунок», начинает покрываться сыпью, волдырями, и всё это обычно сопровождается повышенной температурой.

«Это, как выяснилось, не самое страшное», - говорят зарубежные дерматологи. Дело в том, что людям с татуировками часто ставят диагноз – меланома (рак кожи). Что сопутствует его возникновению, пока точно не известно. По предварительным прогнозам, причина кроется в диоксиде титана, который входит в состав чернил.

По мнению ученых, после нанесения татуировки, диоксид титана, со временем, скапливается в лимфатических узлах человека и приводит к возникновению злокачественной опухоли.