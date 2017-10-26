В Сибири создадут уникальную дистанционную платформу для реабилитации больных после инсульта

Сибирский федеральный университет и Федеральный Сибирский научно-клинический центр России собираются создать инновационную электронную платформу, которая поможет пережившим инсульт людям быстрее вернуться к нормальной жизни. Речь идет о реабилитации пациентов после одного из основных осложнений инсультов – нарушениях речи (афазии).

Эксперты говорят, что их разработка должна помочь в первую очередь тем россиянам, которые живут в глубинке и не могут рассчитывать на высококвалифицированную помощь по месту жительства. Новая платформа соберет лучшие разработки и методики работы логопедов с пациентами. По словам Людмилы Куликовой, директора института филологии Сибирского федерального университета, Она позволит индивидуально подбирать программу реабилитации для каждого больного в зависимости от степени поражения речевых центров и типов нарушений речи. Создатели ожидают, что их разработка поможет быстрее и эффективнее возвращать пациентам нормальную речь. Это крайне важно с психологической точки зрения, ведь афазия заставляет инсультных больных и их родственников постоянно ощущать моральный дискомфорт и вызывает ощущение неполноценности жизни.

Напомним, инсульт приводит либо к смерти, либо к инвалидности перенесших его людей. Согласно мировой статистике, это заболевание занимает 3 место в перечне причин смертности.