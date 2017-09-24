Ученые: гречка понизит сахар и поможет справиться с давлением

Гречка – чемпион среди круп по степени полезности для организма, заявили ученые. К тому же, она полезна всем, даже аллергикам и людям, страдающим сахарным диабетом.

Диетологи говорят, что пользу гречки трудно переоценить. Те, кто хочет похудеть, сможет использовать гречневую кашу как превосходный источник качественного белка, а потому сможет ограничить потребление мяса без ущерба для здоровья. Поклонникам здорового образа жизни стоит обратить самое пристальное внимание на гречневую муку – она снижает уровень холестерина и чистит желчный пузырь. Кроме того, она поможет людям с гипертонией – рутин из гречневой муки эффективно снижает артериальное давление.

Очень полезна гречка для диабетиков – им царь-каша поможет бороться с высоким сахаром. Кроме того, гречка гипоаллергенна, а значит, не имеет противопоказаний для аллергиков.

Все эти невероятные полезности, а также богатый набор микроэлементов делает гречиху королевой круп. К тому же, ее выращивают с минимальным внесением удобрений и пестицидов, а значит, на выходе получается более чистый, экологичный продукт.