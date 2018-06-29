В Дании в университетской библиотеке нашли отравленные книги

В университетской библиотеке в Южной Дании библиотекарь и ученый случайно нашли три средневековые книги, обложки которых оказались отравленными мышьяком.

Библиотекарь Якоб Повл Хольк и доцент университета, специалист по химии, физике и фармации Кааре Лунд Расмуссен изучали старинные фолианты 16 и 17 веков, пытаясь найти редкий скрытый текст. Дело в том, что в те времена для укрепления переплетов часто использовали куски средневековых манускриптов.

Поскольку обложки книг были покрыты зеленой краской (по-видимому, так их пытались предохранить от насекомых и плесени), исследователи решили провести рентгенофлуоресцентный анализ. Тогда и выяснилось, что обложки пропитаны мышьяком – смертельным ядом.

Ученые считают, что краска на обложках книг – это так называемая парижская зелень, которой художники пользовались для написания картин вплоть до 19 века. Позже были установлены ее токсические свойства, и краска оказалась под запретом. Излюбленный яд средневековых отравителей не разрушается со временем, поэтому обложки книг остаются опасными, говорят ученые. Поэтому было принято решение оцифровать фолианты, чтобы читатели смогли пользоваться старинными книгами без ущерба для здоровья. Пока что их поместили в отдельные коробки и закрыли в шкафу с вентиляцией.