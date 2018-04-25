В парижском музее рассказали о находке черепа полумифического мастодонта

Во Франции неподалеку от Тулузы фермер нашел в своем огороде череп полумифического древнего родственника слона. Ученые говорят, что это единственное в мире свидетельство существования пиренейских мастодонтов.

Уникальная находка была сделана еще 4 года тому назад. Хозяин фермы в 70 километрах от Тулузы побоялся, что его земля превратится в археологический полигон, и не стал сообщать о доисторическом черепе. Однако через несколько лет он все же рассказал о найденных останках сотрудникам парижского Музея естественной истории.

Ученые, осмотревшие находку, пришли в восторг, поскольку выяснилось, что череп принадлежит пиренейскому мастодонту – разновидности хоботных млекопитающих, вымерших около 2 миллионов лет назад и до сих пор считавшихся едва ли не мифическими. От слонов их отличали не два, а четыре бивня длиной примерно по 80см – одна пара на верхней и одна пара на нижней челюсти.

До сих пор единственным доказательством того, что пиренейские мастодонты вообще существовали, были четыре зуба, хранившиеся в музеях Тулузы и Парижа с 1857 года. Их, кстати, нашли неподалеку от места, где наш современник нашел череп доисторического исполина. Именно отличия в строении этих зубов позволило ученым считать, что около 18 миллионов лет назад на территорию современной Европы из Африки мигрировал особый подвид хоботовых, который и назвали пиренейским мастодонтом.

Найденный череп длиной около полутора метров, его возраст оценили примерно в 11 – 13 миллионов лет. За время, проведенное в земле, кости буквально вросли в камень, и теперь ученые отделяют череп от камня, что называется, сантиметр за сантиметром. На это может уйти от полугода до 9 месяцев, говорят специалисты. Также они планируют продолжить раскопки в надежде найти другие кости животного.