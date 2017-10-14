Землетрясение в Мексике помогло отыскать неизвестный храм ацтеков

Мощное землетрясение в Мексике открыло ученым новый ацтекский храм, который называют одним из самых ранних свидетельств древней цивилизации.

Землетрясение в мексиканском штате Морелос произошло осенью прошлого года. Оно унесло жизни более чем 300 человек и разрушило несколько архитектурных памятников на территории штата. Пострадала, в том числе, и пирамида Теопанцолко – ее часть обвалилась. Археологи решили с помощью радаров обследовать древнюю постройку и оценить степень ее повреждений, и неожиданно для себя нашли новый древний храм ацтеков.

Он находится внутри Теопанцолко на глубине около двух метров. Строительство этого культового сооружения приписывают народу культуры Тлаюика, которые заселяли территорию нынешнего мексиканского штата задолго до прибытия испанских конкистадоров. Найденный храм старше пирамиды, говорят ученые. Его постройка датируется примерно 1150 – 1200 годами. Это один из наиболее ранних архитектурных памятников ацтеков, найденных на территории Морелоса.

Сейчас археологи заняты изучением своей находки. В храме уже нашли древнюю курильницу и некоторые фрагменты керамики.