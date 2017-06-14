К 2050 году люди станут бессмертными

Бессмертие человечества станет возможным благодаря нейросетям. К такому выводу пришел ученый-футуролон Британии, Пирсон Йен.

По его словам, через 32 года технологии позволят «пересаживать» разум человека после его смерти в тело робота-человека. Единственным камнем преткновения у ученых возможно станет излишнее развитие системы нейросетей. Два разума - разум машины и разум человека - не смогут уживаться в одном устройстве, что может привести к вытеснению разума человека. Нейросети как бы «захватят» человеческое сознание.

Также Пирсон опасается, что люди не буду владеть своим разумом, потому что он будет находиться в электронном облаке компаний Apple и Google. Тем не менее, по его прогнозу, к 2050 году так называемое «электронное» бессмертие станет реальностью.

А уже сейчас ученым удалось изобрести препарат, позволяющий удалять стареющие клетки, тем самым сохраняя молодость человека. Использование такого препарата позволяет увеличивать продолжительность жизни на 30%.