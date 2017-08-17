Только после 2050 года, когда современные технологии совершат большой прорыв, люди станут почти бессмертными.

Ученые определили, когда люди станут жить вечно. По словам специалистов, это произойдет после 2050 года, когда современные технологии совершат большой прорыв. Однако до 2050 года бессмертие смогут купить только очень обеспеченные люди, так как технологии будут стоить очень дорого. Ученые говорят, что у людей в то время появится три возможных варианта вечной жизни. Первый вариант состоит из использования генной инженерии.

Также есть возможность, что в скором времени отпадет надобность в натуральном донорстве, так как человеческие органы станут воспроизводить на принтере. Предположительно, что пациенты с искусственными органами станут намного дольше жить, а также им не придется пить много лекарств.