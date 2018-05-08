Определить уровень IQ теперь можно по внешности человека

Благодаря данным, собранным по всему миру, ученым удалось сделать выводы о том, какие внешние черты людей могут указывать на их уровень IQ.

Так, по их мнению, высокие и стройные люди зачастую обладают высоким интеллектом, в то время как излишняя полнота указывает на более низкие показатели IQ. Хотя бывают и исключения.

Также, согласно исследованиям, более умные люди - со светлыми глазами и длинными безымянными пальцами. А темноглазые люди отличают хитрых и находчивых людей.

Что касается характера людей - гениальные люди, как правило, обладают более пессимистичными взглядами на жизнь и, зачастую, одиноки. Здесь, кажется, всё логично - именно в тишине проще сосредоточиться на актуальных задачах. А пессимистичный настрой делает таких людей сильными и готовыми к любому исходу событий.

Кроме этого, специалисты выяснили, что у старших (но не единственных) в семье детей больше шансов быть интеллектуально развитыми. Ведь именно старшие дети раньше становятся самостоятельными и ответственными не только за себя, что развивает их умственные способности.

Помимо людей, iq-тесты доступны и для виртуальных ассистентов, которые работают на базах искусственного интеллекта. По результатам исследований этого года, первое место занял Google Assistent, как и в прошлом году. На втором месте ассистент Apple, Siri. Они распознали 100 и 99 % заданных команд, соответственно.