Новая геометрическая форма найдена в тканях эмбриона

Ранее не известную геометрическую форму, скутоид, обнаружила международная группа ученых.

Исследования проведены учеными из США и Испании. В ходе работы они выяснили, что при развитии органов, эпителий создает более сложные структуры, чем считалось ранее.

В процессе того, как материал эпителия «закручивается», как-бы упаковывая клетки, возникают конусообразные формы, напоминающие бутылки. Но, как выяснилось, этого не достаточно для эффективного уплотнения клеток для образования органов - остается слишком много свободно межклеточного вещества.

Таким образом ученые пришли выводу, что существуют более сложные формы, чем известные ранее. По мере того, как материал начинается еще больше уплотнятся, вытесняя лишнюю жидкость, возникают фигуры неопределенной формы. У некоторых оснований насчитывается пять, у других шесть граней. Внешне они походи на щитки-пластины, аналогичные спинкам жуков. В честь этой аналогии фигура получила название «скутоид» (латиница).

Планируется, что дальнейшее изучение этой структуры позволит ученым прийти к более оптимальным и эффективным методам выращивания искусственных органов для пересадки.

В это же время в Японии готовятся к тестированию нового метода лечения болезни Паркинсона. Метод основывается на пересадке в мозг больного новых нервных клеток, которые были получены искусственным путем при помощи многофункциональных стволовых клеток.