Ричард Хувер откладывает инопланетное вторжение

Во время визита в Казань известный ученый Ричард Хувер (Richard B. Hoover) из США опять сообщил о существовании внеземных микроорганизмов и заявил, что инопланетное вторжение откладывается.

Ученый на протяжении многих лет исследовал несколько метеоритов возрастом около 4,5 млрд лет, которые были обнаружены на Аляске, Антарктиде и в Сибири. При помощи новейших технологий он распилил полученные метеоры и выявил, что там сохранились микроорганизмы внеземного происхождения.

Хувер заявил, что найти и доказать существование других форм жизни в космосе гораздо проще, чем считают его коллеги. Ричард считает, что как ученые, так и общество просто не готовы сейчас поверить в существование пришельцев. Ученый приводит тот факт, что ранее никто не верил, что на Меркурии есть вода, а сейчас это доказали.

Ричард Хувер считает, что в ближайшие годы ждать инопланетное вторжение не стоит, но и не исключает возможность их кратковременного визита.

Ранее в 2011 году Ричард Хувер уже делал заявление о том, что он обнаружил существование внеземных организмов, но тогда мнение ученых было неоднозначным.