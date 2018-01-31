США выделит 200 тысяч долларов на сейсмометры

Учёные обеспокоены, что в Небраске за 4 месяца случилось 20 землетрясений.

Три профессора геофизики из Университета Небраски-Линкольна планируют установить вблизи городка Арнольд 10 сейсмометров и два года пристально следить за ситуацией в центральной части штата. На оплату установки и эксплуатации приборов Национальный фонд США планирует выделить 200 тысяч долларов. Сейсмометры помогут найти причину и определить её глубину. По словам профессора Минди Сирлес, все существующие приборы находятся слишком далеко от Арнольда, чтобы провести качественное исследование.

Профессор Ирина Филина объясняет необходимость установить сейсмометры тем, что город находится не на стыке тектонических плит, но местность всё равно страдает от подземных толчков. За 4 месяца было фиксировано более 20 землетрясений. 26 июля самый мощный подземный толчок в 3,5 магнитуд по шкале Рихтера. Известно, что землетрясения происходят из-за кристаллической скалы под регионом Сандхилл. Профессор Кара Барберри уверена, что это может спровоцировать более мощные подземные толчки через сотни лет.