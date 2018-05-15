Корабль времен II века нашли у берегов Крыма

Находка была обнаружена участниками подводной экспедиции «Нептун» недалеко от берегов Балаклавы. По предварительному мнению, судно сохранилось на дне моря со времен древнеримской эпохи, т.е. примерно со II-III века.

Это деревянный парусный корабль округлой формы. Примечательно, что достаточно хорошо сохранился его якорь, именно благодаря нему удалось сделать приблизительный вывод о возрасте судна.

По словам руководителя экспедиции, Романа Дунаева, Черное море на своих значительных глубинах является хорошим консервантом, что помогло останкам судна «дожить» до наших дней.

Обнаружили судно на глубине около 90 метров. Точные координаты расположения находки Дунаев не сообщает, чтобы предотвратить его возможное разграбление. Сейчас на поверхность подняли только фрагмент парусника для проведения необходимых экспертиз, после чего появятся точные данные о возрасте и месте строительства корабля.

21 июня стало известно, что при строительстве трассы в Крыму, дорожники наткнулись на фрагменты древней крепости Скифов, а также на захоронения древних жителей Крымского полуострова. В настоящее время на площади почти 20 тысяч метров ученые продолжают раскопки, в надежде обнаружить другие артефакты древности.