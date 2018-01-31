О сильнейшем землетрясении в конце недели предупредили ученые

По словам голландского сейсмолога, Фрэнка Хугербитса, 9-11 августа 2018 года будет происходит планетарное выравнивание, которое станет причиной сильнейших землетрясений на планете. Известно, что предыдущие исследования этого ученого отмечались небывалой точностью.

Планетарное выравнивание - процесс, в ходе которого Земля, Меркурий и Солнце встанут в одну линию с Марсом. Марс, в свою очередь, тянет нашу планету с другой стороны Галактики, вызывая магнитные влияния.

Хугербитс на основе своих исследований сделал вывод, что именно такая планетарная геометрия имеет высочайший риск возникновения сейсмических явлений. Прогнозируемая магнитуда грядущего землетрясения - от 6 до 7 баллов по шкале Рихтера, что может вызвать значительные разрушения. Точных координатов возможных толчков исследователь не называет.

Стоит отметить, что большинство других сейсмологов не согласны с Фрэнком Хугербитсом. По их мнению, спрогнозировать землетрясения заранее невозможно.

Тем не менее, по словам Хугербитса, его прогнозы о землетрясении 2016 года в Италии сбылись. Катастрофа случилась ночью 24 августа в итальянском городе Норча. По меньшей мере, 240 человек погибли, несколько десятков людей числятся пропавшими без вести. За несколько часов до землетрясения сейсмолог опубликовал сообщение, в котором предупредил о выравнивании трех планет в одну линию.