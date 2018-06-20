Дроны помогут защитить аэропорты от птиц

Международная команда ученых разработала новую систему, которая поможет предупредить защитить территорию аэропортов от птиц и повысить безопасность самолетов в его зоне. Для создания этой системы разработчики использовали квадрокоптеры.

Как сообщает издание Transactions on Robotics, ученым из Кореи, США и Великобритании во главе с корейцем Давидом Хен Сул Шимом удалось создать алгоритм, позволяющий дронам уводить птичьи стаи от обозначенной охраняемой территории, например, аэропорта. Для этого сначала изучили поведение птиц, их реакцию на появление чужака, условия, которые заставляют отдельных пернатых реагировать как единая стая и так далее. На базе этих данных была создана алгоритм поведения стаи и выделены ключевые параметры, необходимые для программирования дрона. И уж потом инженерам удалось создать алгоритм работы новой активной системы защиты аэропортов. Система предполагает одновременную работу двух квадрокоптеров, один из которых непосредственно уводит птичью стаю от объекта, а другой «висит» над территорией аэропорта и помогает координировать работу «напарника».

Новую систему уже испытали не только в компьютерном симуляторе, но и на корейском аэродроме в городе Тэджон. Разработчики назвали эти испытания успешными, однако собираются совершенствовать свою систему и дальше, чтобы точнее смоделировать поведение птиц и улучшить работу дронов.

Сейчас в аэропортах применяют системы защиты от птиц, основанные на световых и звуковых сигналах. Однако инциденты с самолетами, в которые врезаются пернатые, продолжают происходить. Между тем, столкновение с птицей может привести к серьезной поломке воздушного судна либо его разгерметизации. Поэтому во всем мире продолжают работать над поиском новых способов обезопасить авиаполеты.