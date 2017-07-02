Facebook разработал алгоритм для «открывания» глаз на неудачных фото

Эксперты Facebook разработали новый алгоритм, который позволит пользователям исправлять свои неудачные снимки с закрытыми либо прищуренными глазами. При этом качество отредактированного фото намного превышает результат исправлений, которые сейчас можно сделать с помощью других редакторов фотографий, например, Adobe Photoshop.

Разработчики модернизировали отдельные системы искусственного интеллекта и научили его накладывать на изображение глаза вместо закрытых век, используя при этом параметры и особенности лица конкретного человека. При этом нейросеть учитывает множество других параметров, например, ракурс съемки, освещение и так далее. Кроме того, возможно будет изменять цвет кожи в зоне вокруг глаз или густоту ресниц. Полученное изображение выглядит гораздо более натуральным, чем варианты, которых позволяет добиться любое другое программное обеспечение, говорят авторы алгоритма.

Пока что новинка не доступна для пользователей Facebook. Но с ее появлением в широком доступе миллионы людей получат возможность исправлять свои неудачные фото буквально в один клик.