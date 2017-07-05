Нейросеть сможет определять возраст человека. Международная группа ученых вывела алгоритм, который установит календарный возраст человека.

В группу ученых из различных стран мира входили и российские специалисты из Санкт-Петербургского университета информационных технологий.

В ходе научных работ специалистам удалось добиться успехов. Они научили нейросеть определять возраст человека по анализу крови. Возможна погрешность в шесть лет.

Для разработки такого процесса потребовалось участие в исследованиях 120 тысяч человек. Важно было, чтобы они были из различных регионов мира.

Разработанный алгоритм учитывает 20 показателей анализа крови.

Также ученые говорят о том, что разработка стала первым шагом на пути к тому, чтобы точно также с помощью нейронных сетей определять не только календарный, но и биологический возраст человека.

В дальнейшем эту методику планируют применять в области создания препаратов, которые смогут замедлять процессы старения.