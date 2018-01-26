Нейросеть научили предсказывать, на какую зарплату стоит рассчитывать человеку

Психологи из американского университета Темпл назвали основные параметры, позволяющие с большой долей вероятности определять будущие доходы человека.

Как пишет журнал Frontiers in Psychology, команда во главе с Уильямом Хэмптоном проанализировала данные о более чем 2,5 тысячах людей и определила основные жизненные факторы, влияющие на зарплату. Наиболее очевидными из них являются уровень образования и профессия человека, а также его возраст. Но кроме них, ключевой составляющей большого дохода является способность отказаться от сиюминутной выгоды в пользу будущего высокого дохода.

Кроме того, в число значимых параметров вошли место жительства человека, его пол и даже некоторые биометрические данные (например, рост). На основе полученных данных ученые составили алгоритм, позволяющий нейросети спрогнозировать уровень дохода людей.

Авторы исследования при этом отметили, что все их данные были получены от граждан США. Поэтому для представителей других наций их детище нужно использовать, учитывая местные особенности социума.