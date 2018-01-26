В Москве ученые научили нейросеть определять пол человека благодаря написанному тексту

В Москве ученые научили нейросеть определять, к какому полу принадлежит человек, по написанному тексту. Вероятность правильного результата равна восьмидесяти процентам. Исследование провели благодаря гранту, выданному Российским Научным Фондом.

Нейросетью называют математическую модель, которая разработана по принципу нервных сетей живых организмов.

Ранее деятели науки определили, что по написанному человеком тексту можно определить и его пол, и уровень образованности, а так же особенности его психологии. Исследование речи используется во многих службах безопасности и отделах кадров во многих компаниях.

Анализ речи так же может помочь понять, есть ли у автора текста склонность к суициду, депрессии и к другим психологическим заболеваниям. С появлением интернета расширились возможности в диджитал-маркетинге и рекламе. По этой причине стало легче выяснять, какой товар или услуга подойдет больше конкретному человеку.

Специалисты с помощью многих характеристик текста разработали математическую модель, которую можно использовать для анализа личности. Ученные применили нейронные сети для исследования текстов. Теперь группа ученных начала проводить исследования, чтобы научиться по тексту распознавать возраст его автора.