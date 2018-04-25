Обман в Photoshop теперь получится распознавать

Ученые из команды Adobe и Университета Беркли нашли способ определять изменения в фотографиях с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи выразили надежду на то, что изобретенный ими метод поможет восстановить утраченное доверие к различного рода фотографиям, ведь подделка и обман стали встречаться достаточно часто.

Группе ученых удалось научить нейронную сеть распознавать обман в Photoshop. Ученые смогли научить нейронную сеть определять изменения, сделанных с помощью Face Away Liquify в Photoshop, которую используют люди для корректировки некоторых черт своей внешности.

Стоит отметить, что подавляющее большинство фотографий было подвергнуто изменению – 99 %. Если сравнить данные показатели с мнением людей, то лишь 53 % отметили, что предоставленные их вниманию снимки были изменены. Кроме того, инструмент также способен вернуть изображениям их оригинальный вид. Подобные разоблачения Adobe реализует уже не в первые раз, но данный проект был направлен именно на обнаружение манипуляций с лицами. Исследователь Adobe Ричард Чжан заявил, что на сегодняшний момент времени обман приобрел весьма глобальный характер, поэтому становится весьма трудно доверять цифровой информации. Он также добавил, что это лишь начало грядущих исследований.