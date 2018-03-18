Лень стала причиной вымирания первых людей

По мнению ученых-антропологов, первые представители человека, homo-erectus (человек-прямоходящий) вымерли из-за отсутствия труда.

После «превращения» из обезьян в человека-прямоходящего, первые люди перестали совершенствоваться в части условий своего быта - никак не улучшали свои орудия охоты и труда.

В ходе археологических исследования, ученые установили, что орудия первых людей были изготовлены из массивной горной породы, которую им приносила река. Такой материал не поддавался особой обработке, поэтому и оборудование из него получалось достаточно примитивным и тяжелым в использовании. Изготавливались такие орудия по одному типу, поэтому шансов улучшить способы охоты и добычи питания у человека-прямоходящего не было.

Ученые считают, что первые люди не тратили время на поиск материалов для орудий, а использовали те, что находились ближе всего к их месту обитания. Если бы они не ленились и поднимались от реки к самой скале, чтобы найти более мелкие и острые камни, они бы могли получить более усовершенствованное оборудование. А это, в свою очередь, в их эпоху помогло бы им выжить.

Человек-прямоходящий жил около 3 миллионов лет назад. Появившиеся после него неандертальцы, почти сразу начали "разрабатывать" более продвинутое оборудование.

Разгадку исчезновения данного вида первобытных людей пытаются разгадать американские ученые, которым не так давно удалось вырастить мозг неандертальца в лаборатории. Специалисты планируют подключить нейроны этого мозга к роботу понаблюдать за тем, как они будут функционировать. А затем сравнить с работой клеток мозга современного человека.