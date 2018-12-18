На Шри-Ланке нашли 45-тысячелетние следы охоты людей на обезьян

В древности колонизация южноазиатских тропических лесов шла вместе с охотой на обезьян.

На этом настаивают специалисты международной исследовательской группы. Ее возглавляют ученые из немецкого Института истории человечества имени Макса Планка.

В исследовании на страницах журнала Nature Communications рассказывается о новых открытиях, которые касаются уникальной приспособляемости Homo Sapiens.

Впервые были представлены доказательства того, что древние люди охотились не только на обезьян, но и на других небольших млекопитающих. В тропических лесах Шри-Ланки нашли останки животных, чей возраст около 45 тысяч лет. Их обнаружили на месте одной из древнейших стоянок Homo Sapiens.

Кости были обгоревшими. По мнению ученых, люди разводили костры. Рядом с останками приматов лежали орудия и инструменты из костей и камня.

Ученые полагают, что охота на обезьян указывает на уникальную приспособляемость, с которой леса быстро колонизировали в экстремальных условиях проживания, что и стало преимуществом Homo Sapiens.